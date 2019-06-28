Москва, , 14:55 — REGNUM

Государственной пенсии по старости, которая составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, не хватит для комфортной жизни. Так считают 41,2% жителей России, следует из результатов опроса, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Треть опрошенных, напротив, считают пенсию в размере 30% достаточной для комфортной жизни. Еще 28% граждан полагают, что после трудовой деятельности им хватит от 45 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 66% российских граждан полагают, что, перестав работать, будут жить в основном на пенсию. Еще 24% опрошенных планируют зарабатывать на пенсии, а 18% надеются жить за счет финансовых накоплений, информировал «Левада-центр».

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