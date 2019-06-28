Брюссель, , 14:40 — REGNUM

Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) прогнозирует падения продаж автомобилей в Евросоюзе на 1% по сравнению с 2018 годом. Об этом говорится на сайте ассоциации.

По прогнозам ACEA, продажи авто в ЕС в 2019 году составят чуть более 15 млн единиц. При том, что в 2018 году они составляли почти 15,2 млн единиц.

Как отмечают специалисты ассоциации, на стабилизацию авторынка в Европе после восьми месяцев падения существенно повлиял рост продаж в странах Центральной Европы. Там был отмечен рост на 6,2%. Однако за первые пять месяцев 2019 года в странах ЕС было реализовано 6 млн 935 тыс. 028 автомобилей, что на 2% меньше аналогичного периода 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в странах ЕС было продано 1 млн 443 тыс. 708 автомобилей.

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