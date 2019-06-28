Сеул, , 14:28 — REGNUM

В 2018 году южнокорейская компания Samsung Electronics сократила число сотрудников в зарубежных филиалах компании на 14 тыс. человек, а число южнокорейский сотрудников, напротив, увеличила на 3200 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в 2018 году общее число сотрудников компании составило 309 630 человек, что на 3% меньше, чем в 2017 году.

Известно, что число иностранных сотрудников сократилось на 6,4%, до 209 925 человек, а число сотрудников внутри страны, напротив, увеличилось на 3,4%, до 99 705 человек.

Кроме того, число сотрудников, работающих в Японии, Юго-Восточной Азии, Юго-Западной Азии, сократилось на 8 212 человек, до 137 365 человек, в Китае — на 5733 человека, до 29 110 человек. А количество компаний, с которыми сотрудничает Samsung Electronics, также сократилось, до 2389.

«Сокращение производственных мощностей в Китае значительно оказали влияние на сокращение штата и поставщиков», — сообщили представители компании.

Известно, что в 2018 году на территории Китая находилось 37 производственных баз южнокорейской компании. Тем не менее, число исследовательских центров, напротив, увеличилось до 37. Затраты на исследования и разработки, также увеличились на 13%, до 19 трлн вон (~$16,43 млрд).

В 2018 году компания потратила на коммунальные услуги и налоги 17,8 трлн вон (~$15,39 млрд), что на 18% больше, чем годом ранее. Известно, что 86% от данной суммы было выплачено в казну государства, 7% от суммы — в казну США и европейских стран, 6% от суммы — в казну азиатским странам.