Москва, , 14:02 — REGNUM

Рейтинг российских интеграторов и производителей роботов планируют создать аналитический центр TAdviser совместно с Национальной ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР), сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности (ФРП).

Объём российского рынка промышленных роботов по итогам 2018 года оценивается в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем — в 7,5 млрд рублей. При этом, согласно различным сценариям, рост продаж промышленных роботов в ближайшие годы может составить до 20% в год. Новый рейтинг призван картировать рынок и помочь промышленным предприятиям в выборе поставщика.

В свою очередь в ФРП не стали исключать возможность использования рейтинга в качестве основания для понижения процентной ставки при предоставлении займов на развитие новых предприятий. В настоящее время специалисты фонда прорабатывают соответствующий механизм.

Отмечается, что прием анкет для участия в рейтинге осуществляется до 26 июля. Рейтинг отечественных интеграторов и производителей роботов войдет в обзор «Российский рынок промышленной робототехники», который расскажет о текущем состоянии российского рынка промышленных роботов, перспективах развития и факторах, сдерживающих его динамику.