Москва, , 14:03 — REGNUM

Концерн Groupe PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) сменил старшего вице-президента в регионе Евразия. С 1 июля на эту должность назначен Пол Уиллкокс. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Уиллкокс сменит на этом посту Янника Безара. Он будет подчиняться генеральному директору Opel / Vauxhall Майклу Лошеллеру и будет отвечать за рост компании в регионе Евразия, причём с акцентом на продвижение бренда Opel в России.

Новый топ-менеджер компании пять лет был председателем Европейского региона (включая Россию) и руководил операционной деятельностью Nissan.

Как отмечается, знание российского рынка должно помочь Уиллкоксу в реализации новой стратегии PSA под названием Push to Pass («Нажми, чтобы обогнать»). Она заключается в том, чтобы ежегодно выводить по одной новой модели каждой марки (Peugeot, Citroen и DS) в каждом регионе (это Евразия, Латинская Америка, Китай и Африка) и значительно увеличить показатели продаж.

Читайте также: Продажи автомобилей компании PSA снизились на 15,7%