Москва, , 13:50 — REGNUM

Среди некоторых стран мира возникла тенденция максимально отойти от зависимости доллара, поскольку США используют доступ к долларовой платежной системе в качестве оружия, чтобы наказать страны и отдельных лиц за нарушение законов США, даже за пределами Соединенных Штатов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Конечно, нельзя не согласиться с тем фактом, что валюта «доллар» является предпочтительной валютой для международной торговли, поскольку она является одной из наименее волатильных и, следовательно, менее подвержен внезапному обесцениванию.

Российский же рубль является более волатильной валютой, отчасти из-за существующих санкций США и Европы, потому, что основным экспортным товаром является энергетика, что делает рубль уязвимым для изменений цен на нефть. Но так как Россия и Китай стали новыми лучшими друзьями благодаря США, то выхода иного просто нет. В принципе ничего страшного не произойдет. Москва и Пекин будут производить расчеты в национальных валютах, и роль доллара тут никоем образом не важна», — пояснил эксперт.

Нужно понимать, что доллар все еще является резервной валютой. И два условия должно быть выполнены, прежде чем доллар может рухнуть: во-первых, весомой причиной должна послужить слабость валюты. Согласно индексу доллара США, в период с 2002 по 2018 год доллар упал на 6%. Такая слабость была вызвана тем, что долг США вырос почти в три раза в течение этого периода от $6 трлн до $22 трлн.

Соотношение долга к ВВП превысило 100%. Это увеличило вероятность того, что США позволят доллару понизиться, чтобы он, во-первых, мог погасить свой долг более дешевыми деньгами; во-вторых, сейчас нет такой валюты, которая бы легко заменила доллар для всех стран, и чтобы ее можно было бы сразу купить. Ведь доллар выступает в качестве мировой резервной валюты.

«Как уже все могли заметить, Китай хотел бы, чтобы это была его валюта, юань. Несомненно, это будет стимулировать экономический рост Китая. Но нужно также понимать, что Китаю не выгодно падение доллара, поскольку Китай является крупнейшим иностранным держателем казначейских облигаций США. И слабость доллара мешает Китаю контролировать стоимость юаня, которая в принципе привязана к доллару. Как видно, что серьезной альтернативе доллару пока что нет», — считает Гасанов.

В целом иностранные государства владеют более чем $6 трлн госдолга США. А самыми крупнейшими его держателями являются Китай и Япония. Если представить, что они сбросят свои запасы казначейских обязательств, то это может вызвать панику, ведущую к краху. Госдолг США позволяет Китаю сохранить цены на экспорт в США относительно дешевыми.

Японии также принадлежит более $1 трлн в казначействах. Она также хочет сохранить низкую иену, чтобы стимулировать экспорт в Америку. Но разве Китай или Япония когда-нибудь сбросят свои доллары? Только если они увидят, что их активы слишком быстро снижают свою стоимость. Им также понадобится другой экспортный рынок, чтобы заменить США. Вопрос на какой? Китай и Япония осознают свою уязвимость перед США.

«Все можно свести к тому, что вряд ли доллар США рухнет вообще. Это потому, что ни одна из стран, которые имеют право сделать это (Китай, Япония и другие держатели иностранных долларов), не хотят, чтобы это произошло. Это не в их интересах. Зачем банкротить своего лучшего клиента? Тем более, что внезапный обвал доллара вызовет глобальные экономические потрясения. Инвесторы будут стремиться к другим валютам, таким как евро, или другим активам, таким как золото.

Спрос на казначейские обязательства резко упадет, а процентные ставки вырастут. Цены на импорт в США взлетят, что приведет к инфляции. Экспорт США будет очень дешевым, если кратко поднять экономику. В долгосрочной перспективе инфляция, высокие процентные ставки и волатильность задушат возможный рост бизнеса. Безработица будет увеличиваться, что приведет США к рецессии или даже к депрессии», — высаазал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.

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