Додома, , 13:43 — REGNUM

Власти Танзании ужесточили валютный контроль с помощью новых положений о бюро по обмену валют, передает информационное агентство Reuters.

Новые правила, опубликованные Центробанком Танзании в понедельник, 24 июня, последовали после того, как в феврале 2019 года власти страны отозвали лицензии около 100 бюро по обмену валют и временно закрыли одно издание за использование неофициальной информации о курсах валют.

Президент страны Джон Магуфули заявил, что ранее Центробанк выдал лицензию слишком большому числу обменников, многие из которых нарушали законодательство.

Новые правила, введенные в понедельник, затруднят работу обменных пунктов, что, вероятно, приведет к тому, что больше транзакций перейдет к коммерческим банкам, сказал Reuters трейдер.

Источник добавил, что новые правила также требуют, чтобы акционеры, директора и руководители филиалов обменных пунктов прошли проверку Центробанка «на профпригодность и подтвердили свою личность» перед назначением на какую-либо должность.