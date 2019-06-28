Салехард, , 13:39 — REGNUM

Жители Ямала смогут переехать в новое жильё в Зауралье. Курганская область и Ямало-Ненецкий автономный округ расширяют сотрудничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков на подписании соглашения Пресс-служба губернатора ЯНАО

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 28 июня 2019 года пролонгировали Соглашение о торговом, экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между регионами на 2019−2024 годы.

«Мы сейчас обсуждаем новый проект в сфере активизации жилищного строительства, в том числе для жителей Ямала, которые пожелают переехать в более приятные климатические условия», — отметил Шумков.

Кроме того, планируется приобретение в Курганской области для Ямала специализированной дорожной и пожарной техники, поставки сельскохозяйственной продукции из Зауралья в арктический регион, помощь в ремонте объектов социальной сферы, возможность для ямальцев проходить лечение в ортопедическом центре имени Илизарова.

«Ямал будет помогать курганским товаропроизводителям выходить на рынок автономного округа. В некоторых нишах, в том числе в сфере производства нефтегазового оборудования, есть хорошие наработки. Мы должны помочь Курганской области в поиске потребителей», — отметил в свою очередь Дмитрий Артюхов.

В рамках данного соглашения также намечены межрегиональные проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, организации летнего отдыха и другие.