Амман, , 13:35 — REGNUM

Представители Южной Кореи и Ирака провели второй раунд переговоров на тему налогообложения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов Южной Кореи.

По их словам, второй раунд переговоров между представителями двух стран состоялся в городе Амман, Иордания, в период с 24 по 26 июня.

Известно, что соглашение об отмене двойного налогообложения вступит в силу после официального подписания документа и ратификации Национального собрания Республики Корея. Кроме того, в рамках данного соглашения страны планируют укрепить сотрудничество между налоговыми органами.

Отмечается, что после окончания военных действий и частичного восстановления Ирака, все чаще южнокорейские компании выходят на иракский рынок. Известно, что южнокорейская компания Hanwha E&C строит на территории нового города Бисмайа (Bismayah) производственные мощности общей стоимостью $7,75 млрд. А такие компании, как Hyundai Engineering, Hyundai E&C, GS E&C, SK E&C строят свои производственные мощности в городе Кербела. Общая стоимость проектов составляет $6,04 млрд.

«Мы надеемся, что со вступлением в силу корейско-иракского соглашения налоговое бремя южнокорейских компаний сократится», — сообщили представители министерства.