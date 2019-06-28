Москва, , 13:49 — REGNUM

Если национальные проекты будут реализованы в России так, как было обещано, это обеспечит некоторое развитие, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Там (в национальных проектах — прим. ИА REGNUM ) поставлены здравые цели вроде развития наукоемких производств, — сказал экономист. — В конечном счёте, если эти цели будут достигнуты, мы получим некоторое движение вперед. Но спрашивается, что такого вдруг в 2019 году поменялось в российском правительстве (в его квалификации и понимании окружающей действительности), если в предыдущие десятилетия оно не было способно осуществить такие наполеоновские планы, а теперь вдруг в 2019 году сможет? Исполнители остались те же, стратегия та же. Мы видим, как в РФ сознательно сохраняют правительство Медведева, показывая обществу, что ни на какие перемены в исполнительной власти никто повлиять не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, системе национальных проектов нужна возможность перепроверок и перенастроек для достижения поставленных целей, однако пока ей не хватает гибкости.

Он отметил, что современные модели стратегического управления предполагают, что в изменяющихся условиях их нужно постоянно перепроверять и перенастраивать. Для достижения приоритета нужно перераспределять ресурсы, отказываясь от чего-то одного в пользу другого.

«Вот такую гибкость система пока, в том виде, как она сейчас создана, не предполагает», — подчеркнул Кудрин.