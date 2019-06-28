Москва, 28 июня 2019, 13:44 — REGNUM
Падение доходов населения РФ, а стало быть, и потребительского спроса может привести к ускорению темпов роста безработицы, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM. Как полагает эксперт, если правительство РФ так и не сможет обеспечить стране экономического прорыва, сопровождающегося бурным ростом количества высокотехнологичных рабочих мест, то решить проблему безработицы можно за счёт развития малого бизнеса.
Они, как подчеркнул Комолов, не способствуют экономическому росту, но могут дать людям базовую занятость.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 1 апреля 2019 года порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста официально числятся безработными в службах занятости. Всего, по данным Роструда, общая численность безработных в России составила 764 тыс. человек.