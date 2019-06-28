Москва, , 13:44 — REGNUM

Падение доходов населения РФ, а стало быть, и потребительского спроса может привести к ускорению темпов роста безработицы, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM. Как полагает эксперт, если правительство РФ так и не сможет обеспечить стране экономического прорыва, сопровождающегося бурным ростом количества высокотехнологичных рабочих мест, то решить проблему безработицы можно за счёт развития малого бизнеса.

«Сейчас по официальной статистике около 2 млн человек сидит без работы, что немало, — сказал Комолов. — Есть много вариантов борьбы с таким положением дел. Есть, например, неэффективная с точки зрения экономического развития, но действенная политика — развитие малого бизнеса: самозанятые, починка обуви, репетиторы, парикмахерские и так далее. Не очень инновационные, но часто нужные людям простые услуги».

Они, как подчеркнул Комолов, не способствуют экономическому росту, но могут дать людям базовую занятость.

«Если мы посмотрим на некоторые отсталые страны мира типа Уганды, то увидим, что там малый бизнес вносит большой вклад в экономику с точки зрения занятости, — отметил экономист. — Та же Ангола — это лидер мировой экономики по количеству начинающих предпринимателей. Там каждый третий представитель экономически активного населения открывает какое-то своё дело: частный извоз или что-то ещё. Это позволяет решать вопрос занятости, но создаёт рабочие места в архаичных формах хозяйствования, часто даже доиндустриальных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России по состоянию на 1 апреля 2019 года порядка 113 тыс. граждан предпенсионного возраста официально числятся безработными в службах занятости. Всего, по данным Роструда, общая численность безработных в России составила 764 тыс. человек.