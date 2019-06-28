Додома, , 13:24 — REGNUM

Президент Танзании Джон Магуфули провел официальную церемонию открытия хранилищ газовой компании Taifa Gas Ltd. На мероприятии глава государства призвал всех жителей страны, которые используют каменный уголь, перейти на газ, так как «это поможет снизить расходы и окажет благоприятное воздействие на здоровье и окружающую среду», передает газета Mtanzania.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я призываю всех жителей Танзании, которые обычно используют уголь, перейти на газ, чтобы уменьшить свои затраты, защитить свое здоровье, так как использование газа безопасно и благоприятно для природы», — заявил президент.

Он также высоко оценил желание частного сектора сотрудничать с правительством в обеспечении населения газом, сообщает издание. Магуфули призвал министра энергетики обеспечить доступ к природному газу в тех районах, где газ все еще недоступен.

«Я также призываю поставщиков газа снизить цену за баллон, я рад слышать, что в Taifa Gas будут производить собственные газовые баллоны, что позволит снизить цены и, таким образом, каждый житель Танзании сможет позволить себе покупать их», — заявил президент.