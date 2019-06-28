Москва, , 13:43 — REGNUM

В российской экономике складываются условия для долгосрочного подрыва потребительского спроса, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 28 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информационно-аналитический комментарий Банка России, согласно которому сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может мешать снижению безработицы в РФ.

«В целом комментарий ЦБ можно рассматривать как вполне адекватный, поскольку в РФ сохраняется экономическая рецессия, — считает Комолов. — Что касается спроса на рабочую силу, то это внутренний фактор экономики, а не внешний. Он зависит от спроса на товары внутри страны. А спрос на товары у нас как минимум растёт очень слабо, а учитывая растущую долговую нагрузку, этот спрос на товары и услуги будет в ещё большей степени ограничен, поскольку, как мы уже много раз говорили, кредитные пузыри, которые возникают в российской экономике, создают угрозу долгосрочного подрыва потребительского спроса».

Кроме того, по мнению Комолова, есть проблемы и с реализацией планов по автоматизации производства, внедрению новых информационных технологий, замещению ручного труда машинным.

«Встаёт проблема — человек, освобождённый от примитивного труда, в конечном счёте не получает возможности трудоустроиться на более квалифицированную, технологичную вакансию, и в этом смысле действительно возникает безработица, — считает Комолов. — Иными словами, если у вас идёт автоматизация производства, то такими же темпами должно расти и количество рабочих мест в высокотехнологичном секторе. Бывший рабочий должен становиться инженером, бывший инженер — главным инженером, но для этого количество предприятий должно увеличиваться. Более того, мы видим, что таких предприятий становится всё меньше. В итоге получается, что передовые российские предприятий, замещающие ручной труд машинным, создают предпосылки для роста безработицы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, уровень безработицы в России в мае 2019 года составил 4,5%. Численность работающих граждан составила 75 млн человек, из них 3,4 млн человек зафиксированы как безработные.