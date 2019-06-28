Бишкек, , 12:57 — REGNUM

По итогам 2018 года дебиторская задолженность предприятий реального сектора экономики Киргизии составила 115 млрд 790,4 млн сомов (около 104,7 млрд рублей), уменьшившись по сравнению с 2017 годом на 5,6% или на 6 млрд 825 млн сомов (около 6,2 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Наибольшая дебиторская задолженность приходилась на долги предприятиям оптовой и розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов — 30,5% от общего объема. Затем следуют предприятия обрабатывающих производств — 18,1%, строительства — 11,4%, а также профессиональной, научной и технической деятельности — 10,5%.

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В конце минувшего года долги киргизстанских предприятий, работающих в Киргизии составил 87 млрд 326,6 млн сомов (около 79 млрд рублей) или 75,4% от общего объема задолженности. Функционирующих в странах вне СНГ — 15 млрд 165 млн сомов (13,7 млрд рублей) или 13,1%. Зарегистрированных в странах СНГ — 13 млрд 298,8 млн сомов (более 12 млрд рублей) или 11,5%.

По итогам 2018 года кредиторская задолженность предприятий реального сектора экономики Киргизии определилась в сумме 211 млрд 567,5 млн сомов (около 191,3 млрд рублей), увеличившись на 5,1% в сравнении с показателем 2017 года.

В структуре кредиторской задолженности наибольшие суммы долгов накопились у предприятий оптовой и розничной торговли, по ремонту автомобилей и мотоциклов — 24,1% и строительства — 21%. Далее по списку расположились предприятия обрабатывающей промышленности — 16,3% и добычи полезных ископаемых — 13,1%.

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