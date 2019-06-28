Сеул, , 13:00 — REGNUM

В Южной Корее ставка по ипотечному кредитованию опустилась до самого низкого уровня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года ставка по ипотечному кредитованию составила 2,93%, что на 0,05% меньше, по сравнению с апрелем 2019 года. Известно, что это самый низкий показатель с октября 2016 года.

Тем не менее, общая ставка по кредитам для домашних домохозяйств увеличилась до 3,49%, что на 0,01% больше, чем в апреле 2019 года.

Ставка гарантированного кредитования составила 3,43%, а ставка по микро кредитам (менее 5 млн вон (~$4324)) — 4,65%.

С другой стороны ставка на групповое кредитование составила 3,28%, что на 0,16% больше, чем месяц назад.

Ставка корпоративного кредитования, напротив, сократилась на 0,04%, до 3,67% годовых. Кредитная ставка для крупных корпораций также сократилась на 0,06%, до 3,47%, а для малых и средних предприятий — на 0,04%, до 3,79%.