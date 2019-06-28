Москва, , 12:47 — REGNUM

Рубль 28 июня продолжает торговаться в тесном диапазоне, практически без изменений внутри дня. Пара доллар/рубль не отходит от уровня 63 руб., за который еще предстоит побороться. Нефть тоже торгуется невнятно и не подает значимых сигналов российской валюте, расположившись чуть ниже области $65,50 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«На рынке Форекс доллар находится под некоторым давлением, что помогает рублю удерживаться на плаву, несмотря на нервозность инвесторов, которые не проявляют желания покупать рисковые активы в свете саммита в Японии. Определенную поддержку наша валюта получает на ожиданиях диалога Путина и Трампа.

На какой-то значимый прорыв в отношениях двух стран участники рынка не рассчитывают, но все же надеются хотя бы на некоторое потепление риторики, что может благоприятно отразиться на российских активах в целом», — пояснил эксперт.

Поскольку саммит завершается 29 июня, основная реакция мировых рынков, включая российский, придется на понедельник. В зависимости от общих итогов, активы с большой долей вероятности откроются с гэпом.

«В краткосрочной перспективе попытки роста пары доллар/рубль будут и далее пресекаться немногим выше уровня 63 руб., но и потенциал снижения тоже ограничен в силу нежелания трейдеров рисковать перед важными заявлениями из Японии», — полагает эксперт.

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