р-н Шумихинский, , 12:57 — REGNUM

В Курганской области АО «Далур» начало промышленное освоение Хохловского месторождения урана в Шумихинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

В 2013 году на данном месторождении начались опытно-промышленные работы. Два года спустя был введён в эксплуатацию локальный сорбционный участок. Далее вплоть до 2019 года проходили экологические экспертизы и общественные слушания проекта разработки месторождения.

Генеральный директор АО «Далур» Николай Попонин отметил, что Хохловское месторождение заработает в полную мощь к 2021 году.

Комплексное обустройство эксплуатационных блоков на месторождении производит АО «Русбурмаш». В 2019 году добывать уран планируется на двух эксплуатационных блоках. Здесь будут произведены инженерная подготовка территории, сооружение и обвязка технологических скважин, устройство систем энергоснабжения и контрольно-измерительных приборов и аппаратуры.

Процесс сооружения технологической скважины начинается с установки буровой. При бурении скважин применяется буровой раствор на основе бентонитовой глины, который в процессе проходки ствола скважины проникает в водоносные горизонты на 15−30 см и осуществляет их гидроизоляцию. После обсадки скважины полиэтиленовыми трубами ПНД 110×18 и ПНД 160×18, затрубное пространство в интервале 70−90 метров выше фильтра гидроизолируется цементным раствором с использованием сульфатостойкого портландцемента марки ПТЦ 1−50 ГОСТ 1581−96. Всё остальное затрубное пространство выше интервала цементации и до устья скважины заполняется гельцементным раствором.

«Весь процесс бурения скважины занимает примерно 5−6 дней. После сооружения скважины на площадке видна только небольшая часть эксплуатационной колонны. На следующий год площадка зарастает травами и полевыми цветами», — посвятил в процесс бурения главный технолог АО «Русбурмаша» Илья Курашов.

Обязательным условием при сооружении скважин является соблюдение российских и международных экологических норм и стандартов безопасности, отмечают в АО «Далур».

АО «Далур» — первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Является дочерней структурой уранового холдинга «Атомредметзолото», который входит в горный дивизион «Росатома». АО «Далур» ведёт промышленную эксплуатацию и разработку месторождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному району — Далматовское, Хохловское и Добровольное.

Используемый на предприятии метод извлечения урана способом подземного выщелачивания является в экологическом отношении наиболее щадящим из всех известных способов добычи полезных ископаемых.