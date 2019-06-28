Сеул, , 12:43 — REGNUM

Южнокорейские авиакомпании Asiana Airlines и Air Seoul получили самые худшие оценки в рейтинге обслуживания и безопасности отечественных авиакомпаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Самолет авиакомпании Air Busan (сс) lasta29

Согласно опубликованным данным, южнокорейские авиакомпании оценивали по нескольким критериям: своевременный вылет и прилет, безопасность, защита клиентов, удовлетворенность клиентов, качество предоставляемых услуг в аэропортах.

Если обобщить данный рейтинг, то большинство южнокорейских компаний, совершающих международные авиаперелеты, получили оценку А (отлично), а компании, совершающие авиаперелеты внутри страны, оценку В (хорошо).

Известно, что по критерию «безопасность» южнокорейские компании, как Air Busan и T'way Airlines получили наивысшую оценку «A» (отлично), а такие авиакомпании, как Korean Air, Eastar Jet, Jeju Air, Jin Air получили отметку «B» (хорошо).

Однако, такие авиакомпании, как Asiana Airlines и Air Seoul получили оценку «С» (удовлетворительно).

Известно, что в 2016—2017 годах Asiana Airlines и Air Seoul получили оценку «А», однако в течение одного года безопасность авиакомпаний пошатнулась.

По критерию «защита потребителей» Korean Air, Air Seoul, Eastar Jet, Jin Air и T'way Airlines получили оценку «А», авиакомпании Asiana Airlines и Jeju Air — оценку «В», авиакомпания Air Busan — оценку «D».

Известно, что на оценку Air Busan повлияли штрафы за длительное ожидание авиарейсов.

Что касается обслуживания в аэропортах, то международный аэропорт Инчхона получил оценку «А», международные аэропорты Кимпхо, Кимхэ, Чеджу — оценку «В», аэропорты Чхонджу и Тэгу — оценку «С».