Липецк, , 12:06 — REGNUM

В особой экономической зоне «Липецк» появится инновационный производственный комплекс компании «Рустарк» по переработке пшеничного сырья на крахмалы и биополимеры. Как сообщила пресс-служба областной администрации, 27 июня на площадке будущего предприятия врио главы региона Игорь Артамонов и заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут заложили капсулу времени.

«Рустарк» специализируется на глубокой переработке пшеницы. Липецкий завод компании будет выпускать крахмалы и биополимеры, которые считаются инновационными материалами и используются для производства экологически безвредных биопластиков.

Производство будет уникальным не только для Липецкой области, но и для России. На сегодняшний день «Рустарк» единственная компания в стране, запускающая производство модифицированнэ х крахмалов. Из подобных материалов можно производить одноразовую посуду, упаковку и даже одежду.

«Предприятий по глубокой переработке зерна у нас недостаточно. В рамках зерновой стратегии России мы предусматриваем рост объёма подобного производства. Конечно, мы ожидаем появления новых компаний. Мы создаём определённые механизмы для того, чтобы такие компании как «Рустарк» появились на рынке России. Предусмотрено предоставление льготных кредитов для подобного рода предприятий. И мы разрЍ батываем дополнительные меры поддержки для переработчиков зерновых. Надеемся внедрить эти механизмы до конца года», — сказала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Согласно инвестиционному плану, завод «Рустарк» должен выйти на полные мощности в течение 10−15 лет. Предусмотрено четыре этапа развития проекта, первый будет реализован до 2021 года. К этому времени переработка составит около 500 тонн пшеницы в сутки.

«Именно такие инвесторы в сельском хозяйстве нам нужны сегодня. Мы производим большой объём сельскохозяйственной продукции, но пока у нас относительно простая переработка. То, что будет построено здесь — очень наукоёмкое, экспортно ориентированное и импортозамещающее производство. Это то, куда мы хотим двигаться, развивая сельское хозяйство в Липецкой области», — заявил врио главы региона Игорь Артамонов.

Заложенную 27 июня капсулу времени планируют вскрыть в 2035 году. К этому моменту компания «Рустарк» рассчитывает с формировать в Липецкой области промышленный кластер, который будет производить востребованные на мировом рынке биокомпоненты для производства экологически чистых биопластиков из возобновляемого сырья.