Кишинёв, , 11:57 — REGNUM

Правительство России продлило действовавший с 1 января 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей по пяти товарным группам. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Додон уверен, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, и это позволит значительно увеличить товарооборот. Президент также считает, что с возобновлением работы молдавско-российской Межправительственной комиссии появятся условия для полномасштабного «перезапуска» двусторонних отношений.

Додон напомнил, что после отмены пошлин на некоторые молдавские товары с 1 января 2019 года объем поставок по четырем товарным группам за январь — май 2019 года вырос в разы, а льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить десятки миллионов долларов.

Договоренность о беспошлинном экспорте в Россию некоторых категорий молдавских товаров была достигнута осенью 2018 года и предполагала снятие пошлин на период с 1 января по 1 июля 2019 года. Это было сделано накануне февральских парламентских выборов, по итогам которых пропрезидентская Партия социалистов создала коалицию с блоком ACUM и сместила антироссийский олигархический режим Владимира Плахотнюка.