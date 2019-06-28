Казань, , 11:54 — REGNUM

В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием признать банкротом АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан», аффилированное с правительством республики. Истцом выступает АО «Банк Союз», дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 26 июня 2019 года, сумма претензий — 47 793 041,8 рубля. К производству иск пока не принят.

Также 22 апреля 2018 года банк в Арбитражном суде Москвы выиграл у АО иск о взыскании 18 843 552,93 рубля по договору купли-продажи закладных от 05.06.2017 года.

«Ответчик в отзыве возражал против удовлетворения иска, пояснил, что, по его мнению, исполнение обязательств ответчика по договору напрямую зависят от исполнения обязательств иного лица, ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора ООО «Ипотека-Элит», с которым ответчик заключил договор купли-продажи закладных №30/17/20 от 02.06.2017 г. , ходатайствовал об отложении судебного разбирательства в связи с невозможностью явиться на судебное заседание, а также в связи с намерением урегулировать спорные отношения с истцом путём заключения мирового соглашения», — отмечалось в материалах дела 2018 года.

Убедить суд ответчику не удалось и иск он проиграл. Решение устоялось в вышестоящей инстанции в конце августа 2018 года. К слову, на сегодня в суде имеется не до конца рассмотренный спор АО и ООО «Ипотека-Элит», с которого агентство пытается взыскать 53 310 418 рублей 90 копеек долга. Слушания назначены на 25 июля 2019 года.

Напомним, АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» учреждено 13 мая 2008 года, его директор с марта 2019 года — Фанис Каримов, уставный капитал — 269 460 000 рублей. Учредителями выступали АО «Таткомменпромкомплект» (учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ) и АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан», которое хоть и носит идентичное название, но создано в 2003 году. Учредитель последнего также минземимущества РТ и ликвидированное в 2013 году ОАО «Татстрой».

На 31 марта 2016 года 96,67% акций ответчика по иску банка «Союз» владела республика в лице минземимущества РТ.

«Главной целью АИЖК РТ является реализация государственной политики, направленной на повышение доступности жилья для жителей республики», — уточняется на сайте общества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одноимённого учредителя АО также уже пытались обанкротить. В январе 2019 года с банкротным иском обращалось ООО «Многопрофильная Компания Альфа-Стройпроект», которому задолжали по договорам подряда на выполнение проектных работ. В марте между компаниями было подписано мировое соглашение и дело прекратили.

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