Ульяновск, , 12:01 — REGNUM

Согласно обновленным ценам Ульяновского автозавода, внедорожники «Патриот» и «Пикап» подорожали на 15 000 рублей, что на 1,2 — 1,9% больше относительно прежней цены. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Теперь стоимость УАЗ «Патриот» в комплектации Классик Fleet составляет 809 900 рублей. А максимальная комплектация обойдется в 1 118 000 рублей. Кроме того, повышение цен коснулось всех трёх комплектаций УАЗ «Экспедиционный». Их стоимость варьируется от 1 144 000 до 1 301 000 рублей.

Также вырос ценник на УАЗ «Пикап» — теперь его стоимость составляет от 819 900 до 1 199 900 рублей в зависимости от комплектации.

УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» идут с приводом 4×4, с мотором на 2,7 л. и мощностью 135 или 150 л. с. При этом они имеют только механическую коробку передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте автомобили Ульяновского автозавода подорожали на сумму от 12 до 21 тыс. рублей.

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