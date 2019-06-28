Москва, , 11:53 — REGNUM

Россия и Китай официально отказались от расчетов в долларах между собой, и тому есть большое количество причин, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

По ее мнению, основным толчком к такому решению послужило новое перераспределение экономических сил в глобальном масштабе по причине произошедшей технологической революции практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности.

«Сюда можно отнести также автоматизацию и роботизацию большинства производственных процессов в компаниях, а также целый спектр инноваций в обычной жизни людей (интернет вещей, умные дома, экономику взаимного пользования и т. д.). Таким образом, происходит постепенное формирование нового международного разделения труда с возможными новыми ведущими игроками, такими как Китай, а в будущем Индия, Индонезия и другие», — пояснила эксперт.

В связи с этим происходит борьба между существующими лидерами, в первую очередь США, и возможными новыми, такими как Китай, в результате чего возникают торговые войны, применение санкций по отношению друг к другу и другие меры, позволяющие тормозить экономическое развитие друг друга.

«Отказ от доллара является как раз такого рода мерой по снижению влияния США в Азиатском регионе, в первую очередь на Китай. В данном случае Россия играет также на стороне Китая, принимая во внимание торговые обороты этих двух стран между собой и другие виды сотрудничества между странами», — отметила Новикова.

В последнее время вопрос отказа от доллара или дедолларизации как процесса обсуждается странами все чаще и чаще. Например, страны Азиатского региона уже вплотную задумались о введении своей региональной валюты, которая могла бы быть использована вместо американского доллара.

«Таким образом, США постепенно теряют свое мировое влияние, более того, и сама жизнь вынуждает страны принимать такого рода решения. За последнее время США обсуждают возможности введения дополнительных тарифов на китайскую продукцию, ввозимую в США, а также вывод американских компаний с китайского рынка.

Все это ведет в большей степени к созданию нескольких больших регионов в мире, между которыми и будут осуществляться торговые отношения. А следствием такой мировой регионализации является уход от единой международной валюты в региональные, а также возможный взаимный расчет между партнерами при помощи своих валют. Первые шаги уже сделаны, а что будет дальше, покажет время», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах.

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