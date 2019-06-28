Шанхай, Китай, , 12:08 — REGNUM

Южнокорейская компания-провайдер интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг KT Corporation удостоена премии Asia Mobile Award, прошедшей в Шанхае. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители KT Corporation получили награду «Asia 5G Innovation» за инновации в сфере сети 5G.

Известно, что южнокорейская компания в четвертый раз была удостоена данной премии с 2016 года. В 2018 году компания получила награду «Best Innovation for LTE to 5G Evolution».

«Данная награда наглядно иллюстрирует, что KT Corporation является лидером на рынке сети 5G в Азии. В будущем мы планируем сохранить лидерские позиции в данной сфере», — сообщили представители компании.

Asia Mobile Award — самая престижная премия Азии в области мобильной связи, организованная Ассоциацией GSM.

Ассоциация GSM — это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру.