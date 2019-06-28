Москва, , 11:48 — REGNUM

В мае иностранные инвесторы резко увеличили вложения в государственные облигации федерального займа (ОФЗ). Как сообщает Банк России, этот показатель вырос на 9,8% или 220 млрд рублей, достигнув 2,462 трлн рублей.

Читайте также: Доля нерезидентов в мартовских размещениях ОФЗ превысила 40%

Такое увеличение инвестиций нерезидентов стало рекордным, превысив прежний исторический максимум марта 2017 года — 196 млрд рублей. Прежний рекордный накопленный объём инвестиций иностранцев в российский госдолг составлял 2,351 трлн рублей и был достигнут 1 апреля 2018 года.

Также в сюжете: На российском рынке облигаций федерального займа выросла доля нерезидентов

Доля нерезидентов в ОФЗ в мае также возросла — до 30% с 27,8%. Максимальное значение этого показателя в 34,5% наблюдалось 1 апреля 2018 года.

Объём рынка ОФЗ увеличился в мае на 127 млрд рублей (+ 1,6%) до 8,2 трлн рублей против 8,073 трлн рублей в апреле.

Как сообщало И ИА REGNUM, месяцем ранее, в апреле 2019 года, также отмечался рост вложений нерезидентов в облигации федерального займа. Тогда этот показатель 196 млрд рублей (9,6%) и достиг значения 2,242 трлн рублей. Доля нерезидентов в этих облигациях составила 27,8%, увеличившись на 1,1%.