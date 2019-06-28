Москва, , 11:39 — REGNUM

Компания Fletcher Group Holdings Limited (Кипр), которая находится под контролем главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина, планирует продать 2,6% акций предприятия, сообщает Reuters.

По данным издания, речь идет о 158 млн акций НЛМК, после возможной сделки доля российского бизнесмена в НЛМК составит 81%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Fletcher Group Holdings Limited, потеряла право распоряжаться долей в банке «Зенит», которая превышала 5,79%. В 2007 году доля составляла 14,4%, но постепенно снижалась, и на сегодняшний день составляет 0%.

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