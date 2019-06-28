Курган, , 11:42 — REGNUM

В Курганской области уточняют площадь посевов, уничтоженных градом, который прошёл 25 июня в регионе. А также советуют аграриям страховать урожай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Зауралья.

От крупного, с куриное яйцо, града пострадали Курган, Кетовский и Половинский районы. В настоящее время управлениями сельского хозяйства районов ведётся работа по уточнению площадей, пострадавших от разгула стихии.

Более всех от града пострадало село Чулошное Половинского района. За каких-то десять минут он пробил сайдинг на домах, повредил крыши, автомобили, погибли гуси и утки, которые на момент стихии находились на улице.

Глава Половинского района Армэн Хачатурян на своей странице в социальных сетях сообщил о том, что в сельской школе градом выбило стёкла в нескольких окнах спортзала, повредило крышу. Без окна осталось и помещение фельдшерско-акушерского пункта.

«Ситуация в очередной раз подтверждает необходимость страхования посевов. Департаментом АПК подготовлены разъяснения сельскохозяйственным товаропроизводителям в случае возникновения чрезвычайной ситуации с причинением ущерба. И мы со своей стороны взаимодействуем с муниципалитетами по данным вопросам, в том числе в плане консультаций сельхозтоваропроизводителей, чьи посевы пострадали», — заявил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Курганской области Владимир Марфицин.

И отметил, что Зауралье всё-таки является зоной рискованного земледелия и это всегда необходимо учитывать.