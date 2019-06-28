Москва, , 11:31 — REGNUM

Правительство России не намерено продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, об этом 28 июня заявил глава компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов на годовом совещании акционеров.

Цены на бензин Горбаруков Александр © ИА REGNUM

По его словам, соответствующее решение было принято по итогам совещаний у министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России стали расти летом 2018 года на фоне слабеющего рубля, дорожающей мировой нефти и политики нефтяных компаний, которым стало выгодней отправлять свою продукцию на экспорт.

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Чтобы сдержать ажиотаж, правительство РФ и нефтяники договорились о заморозке цен на топливо, предложив ряд преференций. Соглашение о заморозке заканчивается 1 июля 2019 года.

Ранее СМИ со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях сообщили, что соглашение с нефтяниками о заморозке оптовых цен на бензин и дизель российское правительство продлевать не планируется в связи с появлением измененного демпфирующего механизма.

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