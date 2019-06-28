Москва, , 11:33 — REGNUM

Группа «Соллерс» выкупила контрольный пакет акций у своего американского партнера Ford в СП Ford Sollers. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение, принятое 27 июня, советом директоров российской компании.

Сообщается, что «Соллерс» выкупила у Ford 51% акций за 75 млн долларов. С 2015 года контрольный пакет акций в совместном предприятии был у американской компании. Теперь они поменялись местами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года стало известно, что Ford принял решение по реструктуризации бизнеса. К настоящему моменту американская компания закончила выпуск в России легковых машин, закрыв заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а контроль за производством в Елабуге передает своему российскому партнеру группе «Соллерс».

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