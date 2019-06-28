Москва, , 11:28 — REGNUM

Инициатива контроля Минэкономразвития за расходами жителей России объясняется борьбой с теневой экономикой. Идея Минэкономразвития состоит в том, чтобы сопоставить получаемый доход граждан с уровнем затрат, которые они осуществляют и таким образом определить несоответствия между этими двумя величинами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Однако, для комплексного подхода необходимо понимание институциональных причин существования теневой экономики, среди которых можно выделить:

— высокие трансакционные издержки легального бизнеса;

— отсутствие эффективной системы защиты прав собственности;

— подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов.

«Как известно, теневая экономика — это прибежище для тех, для кого издержки ведения бизнеса в существующей хозяйственной системе превышают выгоды», — пояснила эксперт.

Иначе говоря, если существующие «правила игры» дают предпринимателю возможность работать в рамках предсказуемости, и получаемый доход превышает возможные издержки, то у него нет необходимости уйти в тень для осуществления своей деятельности.

«Таким образом, основой существования теневой экономики является институциональные причины и для эффективной борьбы с данным явлением необходимо не только контроль расходов, что успешно могут обойти желающие, но и создание эффективной экономико-правовой системы, стимулирующей ведение бизнеса», — считает Комарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой. В МЭР опровергли эту информацию.

Читайте также: Минэкономразвития предлагает установить контроль над расходами граждан