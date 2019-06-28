Сеул, , 11:38 — REGNUM

Южнокорейский производитель продуктов питания Samyang Food планирует увеличить объем экспорта в Таиланд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители Samyang Food подписали партнерское соглашение с представителями таиландского дистрибьютора Sino-Pacific Trading.

Как предполагают представители компании, партнерство с крупным дистрибьютором поможет обеспечить стабильную поставку продукции южнокорейской компании на рынок Таиланда.

«Мы надеемся, что в текущем году объем продаж нашей продукции в Таиланде увеличится до 20 млрд вон (~$17,29 млн). Мы планируем увеличить объем продаж нашей продукции на зарубежных рынках с помощью сотрудничества с крупными дистрибьюторами», — сообщили представители компании.

Известно, что ранее, в январе 2019 года представители Samyang Food подписали партнерское соглашение с крупным китайским дистрибьютором U Bay. По предварительным данным, после подписания соглашения объем продаж компании в первом полугодии увеличился на 20%, до 50 млрд вон (~$43,24 млн).

Также, а июне 2019 года представители компании подписали бизнес соглашение с представителями вьетнамской компании Saigon Co.op. Представители южнокорейской компании надеются, что объем продаж во втором полугодии, также должен увеличиться на 20%.