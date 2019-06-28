Казань, , 11:02 — REGNUM

Управление федеральной налоговой службу по Татарии 19 июля 2019 года в рамках электронного аукциона закупит новые кроссоверы. Средства на десять лотов общей стоимостью 10 млн рублей выделят из федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поставить легковые автомобили победитель тендера должен будет в течение 50 календарных дней с даты заключения контракта на адрес управления — на улицу Театральная, 13а в Казани.

«Товар должен быть произведён в 2019 году. На товар должна распространяться полная гарантия производителя», — отмечается в техническом задании.

Автомобили должны быть кроссоверами цвета чёрный металлик с левым рулём, тип привода — 2WD. Также в комплектацию должны входить разъёмы USB и AUX, две 12v розетки на центральной консоли, футляр для очков в потолочной консоли, антенна на крыше, управление магнитолой на руле, система управления стабилизацией (VSM), аудиосистема (радио, четыре динамика), кондиционер, подогрев передних сидений с тремя режимами, крючки для фиксации груза в багажнике, bluetooth, ABS + EBD (система распределения тормозных усилий), ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, а также дополнительно — комплект шипованной зимней резины на четыре колеса, резиновые коврики, набор автомобилиста, состоящий из аптечки, знака аварийной остановки, порошкового огнетушителя на 2 л и сигнализации с обратной связью.

Отметим, под требования к автомобилю, которые изложены в документации, больше всего подходит городской кроссовер Hyundai Creta. У официального дилера в Москве данный автомобиль имеет цену от 800 тыс. рублей.