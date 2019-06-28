Сеул, , 11:10 — REGNUM

Представители южнокорейского промышленного конгломерата Hyosung Corporation подписали меморандум о взаимопонимании с представителями нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, подписание документа состоялось 25 июня в пятизвездочном отеле Conrad Seoul, расположенного в районе Ёидо, между генеральным директором Saudi Aramco и главой компании Hyosung Corporation.

Согласно подписанному документу, компании будут работать над разработкой углеродного волокна и способами его использования. Кроме того, южнокорейская компания намерена укрепить сотрудничество с Saudi Aramco и в других областях, таких как системы хранения энергии и других современных материалах.

Также глава Hyosung Corporation присутствовал на официальном обеде с высокопоставленными лицами Саудовской Аравии, который прошел 26 июня в Чхонвадэ (Голубом доме), во время которого также поднимались вопросы о совместном сотрудничестве с конгломератом.

Известно, что ранее, в марте 2019 года, представители Hyosung Corporation подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Saudi Aramco, согласно которому представители двух стран сотрудничают в сфере химической промышленности.