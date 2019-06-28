Москва, , 10:52 — REGNUM

В Москве по программе реновации каждая двенадцатая семья готова докупить дополнительные квадратные метры, сообщается на портале столичного градоначальника.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

С начала 2019 года заключено 180 договоров москвичами, желающими докупить дополнительные площади. За весь 2018 год было заключено 189 договоров.

Отмечается, что тем, кто хочет докупить дополнительные метры по программе реновации даётся 10-процентная скидка.

Для доплаты можно использовать кредитные средства, маткапитал, жилищные субсидии и жилищные сертификаты.

Больше всего дополнительных площадей покупают на проспекте Вернадского, а Бескудниковском и Академическом районах.

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Как сообщало ИА REGNUM, после получения квартиры по реновации в Москве 24% участников программы планируют продать её.

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