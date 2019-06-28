Москва, , 10:53 — REGNUM

Объем экспорта мебели из России по итогам первого квартала 2019 года составил $88,9 млн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.

Отмечается, что по итогам 2018 года объем экспорта вырос на 26,6%, до $372,3 млн. Наибольший объем — 38% приходится на Казахстан, Белоруссию — 10%, Германию — 8,4% и США — 4,8%.

В ассоциации отметили, что доля России на глобальном рынке мебели составляет 0,23%. Первое место по итогам 2018 года занимает Китай — $55 млрд, затем идет Польша — $12 млрд и Германия — $11 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил $4,1 млрд, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Экспорт казахстанских товаров сократился на 2%, российский импорт — вырос на 1,9%.

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