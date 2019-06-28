Сеул, , 10:37 — REGNUM

Индекс промышленного производства Южной Кореи снова сократился после двух месяцев роста. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае 2019 года индекс промышленного производства страны сократился на 0,5%.

Известно, что в феврале данный показатель сократился на 2,7%, в марте, напротив, увеличился на 1,2%, в апреле — на 0,9%, однако в мае снова сократился.

Объем розничных продаж, напротив, увеличился на 0,9%. Известно, что в феврале 2019 года данный показатель сократился на 0,5%, в марте увеличился на 3,5%, в апреле снова упал на 1,2%.

Объем капиталовложений в оборудование сократился на 8,2%. В феврале 2019 года данный показатель сократился на 10,4%, в марте, напротив, увеличился на 10,1%, в апреле — на 4,6%, однако в мае снова сократился.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.