Калуга, , 10:30 — REGNUM

Более семи тысяч жителей калужского региона перечисляют добровольные взносы в программу государственного софинансирования пенсии. Об этом 28 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Пенсионного фонда России по Калужской области.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в калужском регионе 19,4 млн рублей по итогам 2018 года составили добровольные взносы граждан, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. В соответствии с правилами программы, государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 18,9 млн рублей.

В дополнение к добровольным взносам граждан и средствам государственного софинансирования в 2018 году, также поступили взносы работодателей, выступающих третьей стороной по программе. Объем их средств, перечисленных в пользу работников в калужском регионе составил 113 тыс. рублей.

Общий объем добровольных взносов участников с момента запуска программы составил 225,5 млн рублей. Государственное софинансирование взносов — 217,2 млн руб. Еще 2,3 млн рублей млн. рублей поступило за все время в качестве взносов работодателей.

В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009−2018 годов в Калужской области составила 445 млн рублей. Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и в соответствии с их выбором переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования. Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались выплаты или нет.

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