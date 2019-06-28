Нью-Дели, , 11:57 — REGNUM

Индийское подразделение американской компании Walmart Inc — Flipkar — планирует заменить 40% своего нынешнего парка автофургонов электрическими транспортными средствами (EVs) к марту 2020 года в рамках прилагаемых усилий по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом сообщает 28 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Представители расположенной в Бангалоре компании отметили, что с начала года было выпущено 160 фургонов, некоторые из этих EVs уже курсируют в столице страны, Нью-Дели.

Отмечается, что компания Flipkart стремительно расширяет свою деятельность в условиях конкуренции с Amazon Inc на рынке интернет-продаж в Индии.

«Эти усилия помогут нам внести существенный вклад в развитие электрической мобильности… наряду с экономической эффективностью. В этом процессе мы также надеемся создать экосистему для внедрения электрической мобильности в Индии»,-говорится в заявлении старшего вице-президента Ekart и Marketplace в Flipkart Амитеша Джа.