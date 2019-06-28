Казань, , 10:15 — REGNUM

Компания «КамАЗ» планирует поставить в Туркмению 2000 автомобилей в 2020—2021 годах. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарии Альберт Каримов по итогам переговоров с делегацией из Туркмении, сообщает ИА «Татар-информ».

В число поставляемой техники войдут 800 самосвалов, 300 бортовых машин, а также спецтехника коммунального назначения. Каримов также сообщил, что в Туркмении будет расширяться сервисная сеть КамАЗа. На данный момент, по словам министра, в Туркмении числиться 10 тыс. единиц техники КамАЗа.

«Планируется дополнительно также открыть несколько центров, есть конкретно проработанный проект, который будет обеспечивать сервис этих автомобилей на всей территории Туркмении», — добавил Каримов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2019 года в Казань с официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Целью визита является укрепление сотрудничества между странами в различных сферах.

Читайте также: Российский КамАЗ поставит в Туркмению 250 самосвалов