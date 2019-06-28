Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:58 — REGNUM

В Ярославской области 27 июня депутаты городской Думы Переславля-Залесского приняли решение обратиться к правительству Ярославской области с требованием отменить приказ департамента жилищного надзора, по которому 129 домов были переведены в две новые управляющие компании. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславская городская дума

Под этим документом, по решению депутатов, должны стоять подписи главы городского округа Валерия Астраханцева и председателя городской Думы Сергея Корниенко. С аналогичным требованием к Валерию Астраханцеву обратились и жители днем ранее, во время встречи с главой, которая прошла в городском Доме культуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд жителей и депутатов подозревают, что итоги голосования собственников были сфальсифицированы. По этому факту возбуждено уголовное дело, однако собирать деньги с жителей все равно имеют право новые УК, так как департамент жилнадзора включил спорные дома в их лицензии.

Вопрос об ответе главы городского округа на обращение депутатов по ситуации с захватом многоквартирных домов новыми управляющими компаниями был включен в повестку дня очередного заседания переславской думы. Валерий Астраханцев в своей речи заявил, что не уполномочен разбираться в споре хозяйствующих субъектов и что администрация со своей стороны также обратилась в прокуратуру по факту перевода муниципальных квартир под управление в другие компании. При этом доверенности на это администрация не выдавала. Однако этот ответ главы депутатов совершенно не удовлетворил.

«Я остаюсь при мнении, которое уже высказывал раньше: администрация может повлиять на ситуацию, силы есть, нет воли. Ответ администрации об отсутствии полномочий не соответствует действительности. Есть острая проблема — значит, надо сделать так, чтобы любыми способами решить вопрос об отмене или приостановке приказа департамента жилнадзора, наложить запрет на деятельность новых УК. Город взволнован, записаны обращения к президенту России Владимиру Путину, на наше заседание прибыл федеральный инспектор из аппарата полпреда по ЦФО (Алексей Кошаев — ИА REGNUM ). Решение должен принимать не Дмитрий Юрьевич Миронов, а Валерий Александрович Астраханцев. Мы как депутаты должны поддержать главу. Я предлагаю подготовить совместное обращение главы городского округа и председателя думы в правительство области о срочном принятии мер по отмене приказа о переводе домов», — заявил председатель переславской Думы Сергей Корниенко.

Председателя поддержали и депутаты.

«То, что якобы нет у главы полномочий, — это не совсем так. Валерий Астраханцев при вступлении в должность давал клятву соблюдать Устав городского округа Переславля-Залесского. Мы открываем Устав и видим, что полномочий у главы много. В том числе у главы есть право обратиться с требованиями к правительству Ярославской области. Сейчас нельзя проявлять мягкость и заторможенность. Ситуация тяжелая, доходит до конфликтов с кровью. Нужно немедленно обратиться в Департамент жилнадзора и в прокуратуру», — сказал депутат Александр Дыма.

Представитель Переславской межрайонной прокуратуры подтвердила, что ситуация в городе сложная.

«Мы получили более 200 жалоб жителей о том, что их дома были неправомерно переведены в другие управляющие компании, собраний не было, а подписи подделаны. Прокуратурой направлено обращение в департамент жилнадзора, откуда пришел ответ о том, что оспаривать перевод домов надо самим жителям в суде. Это не решает вопрос, потому что ситуация действительно ожесточенная, происходят драки, скандалы, люди обеспокоены. Многие приходят на личный прием в прокуратуру», — сказала заместитель Переславского межрайонного прокурора Ольга Гусакова.

По итогам обсуждения депутаты большинством голосов решили подготовить совместное обращение главы Переславля и председателя думы в правительство Ярославской области о срочной отмене приказа департамента жилнадзора по переводу домов в ООО «УК Переславль» и ООО «УК МКД». Глава Переславля Валерий Астраханцев никак не прокомментировал это решение депутатов.