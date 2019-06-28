Вашингтон, , 09:57 — REGNUM

ПАО «Транснефть» выплатит АО «КазТрансОйл» $76 млн за отгрузку некондиционной нефти в порту Усть-Луга в результате «загрязнения» нефти в нефтепроводе «Дружба», сообщает 28 июня агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Размер компенсации якобы составит $15 за баррель. В общую сумму входит компенсация за снижение качества нефти, простой и хранение грязного сырья.

Источник отмечает, что стороны пока не подписали официального соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня генеральный директор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов заявил, что с ПАО «Транснефть» достигнута договоренность по вопросу возмещения затрат за отгрузку некачественной нефти. О подробностях соглашения Досанов не сообщил.