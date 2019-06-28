Челябинск, , 09:43 — REGNUM

Созданный в рамках импортозамещения двигатель для перекачки нефти принят в эксплуатацию на Линейной производственно-диспетчерской станции «Соседка» в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Русские электрические двигатели» (АО «РЭД»).

Трехфазный взрывозащищенный электродвигатель мощностью 1250 кВт с номинальным напряжением 6 кВ был смонтирован по заказу АО «Транснефть — Дружба». Первые результаты промышленной эксплуатации показали, что двигатель соответствует заявленным проектным характеристикам, в частности, показывает коэффициент полезного действия 96,2%.

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Напомним, торжественное открытие завода АО «РЭД» в Челябинске состоялось в октябре 2018 года, когда Президент России Владимир Путин дистанционно в режиме видеоконференцсвязи из своей резиденции совместно с прибывшим в Москву председателем совета министров Италии Джузеппе Конте дали разрешение на запуск завода в работу.

Предприятие создано при участии ПАО «Транснефть» (51%), АО «Конар» (49%) и итальянских партнеров в рамках проводимой работы в области импортозамещения для организации в России производства высоковольтных электродвигателей.