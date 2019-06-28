Сан-Хосе, США, , 09:36 — REGNUM

Южнокорейская компания Samsung Electronics проведет конференцию разработчиков Samsung (SDC) в Калифорнии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, конференция пройдет в конференц-центре San Jose McEnery Convention Center в период с 29 по 30 июня.

Известно, что южнокорейская компания впервые проводит конференцию разработчиков в Сан-Хосе, штат Калифорния. Ранее, с 2013 года данная конференция проводилась в Сан-Франциско.

«Мы приняли решение провести конференцию в Сан-Хосе, чтобы привлечь как можно больше разработчиков», — сообщили представители компании.

Конференция разработчиков Samsung — мероприятие, в котором принимают участие разработчики, дизайнеры, контент-мейкеры и другие заинтересованные стороны с целью обсудить технологии нового поколения и пообщаться со специалистами компании Samsung Electronics.