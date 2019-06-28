Нур-Султан, , 09:22 — REGNUM

В Казахстане планируют создать 5500 тыс. новых рабочих мест за счет развития производства сельскохозяйственной техники. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр в интервью телеканалу «Хабар».

По его словам, за счет развития сельскохозяйственного машиностроения до 80% сельхозтехники для внутреннего рынка будет производиться в Казахстане. Министр также рассказал о финансовых инструментах, направленных на стимулирование спроса.

Скляр добавил, что по просьбе аграриев запущена программа приобретения техники под 7% годовых через АО «БРК Лизинг» на льготных условиях. Он уточнил, что крестьянские хозяйства не должны платить за утилизационный сбор.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2019 года объем производства в машиностроении составил 359,4 млрд тенге ($949 млн), что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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