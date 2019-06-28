Киев, , 09:20 — REGNUM

Запрет на импорт транспортных средств из России ввела Украина. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте украинского правительства.

Согласно постановлению кабинета министров, на Украину запрещено теперь будет ввозить легковые автомобили, автобусы, грузовики, трактора, спецтехнику (автокраны, пожарные и уборочные машины, бетономешалки и т.д.) и мотоциклы, если страной их происхождения или страной отправки является Россия.

В документе украинского правительства также говорится о том, что поправки о запрете импорта из России были приняты в ответ на «дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня Россия продлила продэмбарго до 2020 года в отношении Украины, США и стран Евросоюза. Решение о продлении санкций было принято в ответ на ограничительные меры против России.

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