Шанхай, Китай, , 09:23 — REGNUM

Южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom удостоена премии Asia Mobile Award, прошедшей в Шанхае. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители SK Telecom получили награду «Best Mobile Technology Breakthrough in Asia» за разработку роуминг-сервиса Baro.

Известно, что используя данный роуминг-сервис можно совершать бесплатные звонки на южнокорейские номера, находясь в любой из 169 стран мира. За пол года после запуска сервиса, данной услугой воспользовались 2,2 млн человек, совершив 3800 звонков общей длительностью 800 тыс. часов.

Кроме того, в первой половине 2019 года южнокорейский оператор сотовой связи SK Telecom завоевал 12 мировых наград.

«Нас признали во всем мире за превосходное качество предоставляемых услуг. Мы приложим все усилия, чтобы довольных клиентов было как можно больше», — сообщили представители компании.

Asia Mobile Award — самая престижная премия Азии в области мобильной связи, организованная Ассоциацией GSM.

Ассоциация GSM — это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру.