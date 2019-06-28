Салехард, 28 июня 2019, 08:33 — REGNUM
На Ямале сегодня насчитывается шесть недостроенных многоквартирных домов с долевым участием. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЯНАО.
Работу по решению проблемы в регионе собираются решить до 15 августа. Кроме того, с 1 июля 2019 года застройщики при расчётах переходят на эскроу-счета, когда банк будет нести всю финансовую ответственность за нерадивых строителей.
Отмечается, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году направят на решение проблемы обманутых дольщиков более 90 млн рублей.