Детройт, США, , 08:18 — REGNUM

В США генеральный прокурор штата Мичиган потребовал через суд закрыть линию пять нефтепровода компании Enbridge (Канада), которая проходит через Великие озера, сообщает Detroit News.

По словам прокурора, нефтепровод нарушает закон об охране окружающей среды. Кроме того, трубопровод, возраст которого 66 лет, представляет опасность для общества.

В свою очередь в канадской компании заявили, что закрытие линии мощностью 540 тыс. баррелей нефти и пропана негативно скажется на поставки жителям штата.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля около города Сан-Луис (штат Миссури, США) произошла крупная утечка нефти из-за повреждения нефтепровода Keystone корпорации TransCanada. Из-за утечки площадь в 370 кв. м подверглась загрязнению нефтью.

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