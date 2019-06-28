Москва, , 08:22 — REGNUM

Бензин, предлагаемый в России в розницу, в мае подорожал на 0,3% по сравнению с апрелем текущего года и на 2,8% — по сравнению с маем 2018 года. Такие данные приводит Росстат.

В январе — мае розничные цены увеличились на 7,9% в годовом выражении, и на 0,7% — по отношению к декабрю 2018 года.

Цены производителей увеличились на 17,5% к апрелю и уменьшились на 18,2% к маю прошлого года. За период с января по май этого года производители снизили цены на 9,9%.

Розничные цены в мае заметнее всего выросли в Туве (+4,9% к апрелю), Кировской области (+1,6%), Марий Эл и Хабаровском крае (+1,5%). В Москве бензин за месяц подешевел на 0,1%, в Петербурге подорожал на столько же.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Росстат информировал об увеличении на 17,5% цен на бензин в оптовом, биржевом сегменте. В розницу цены выросли в среднем на 2,3%, что соответствует условиям соглашения с нефтяниками о стабилизации цен на топливо.

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