Мориока, , 08:11 — REGNUM

Южнокорейская компания LSIS примет участие в проекте по строительству солнечной электростанции в Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Солнечная энергетика

По их словам, строительством солнечной электростанции мощностью LSIS будет заниматься совместно с представителями частной инженерно-строительной компании Dohwa Engineering в рамках консорциума.

Известно, что солнечная электростанция мощностью 50 Мвт будет построена в городе Мориока, префектура Иватэ на участке площадью 1,25 кв. м.

По предварительным данным, строительство электростанции завершится к сентябрю 2021 года. Стоимость проекта оценивается в 161,2 млрд вон (~$139,41 млн).

После завершения строительства, данная электростанция будет снабжать электричеством 16 тыс. домохозяйств в регионе.